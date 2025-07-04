В Киеве произошел сильный пожар

В Киеве после взрывов произошел сильный пожар. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

По данным местных каналов, под массированной атакой находится аэропорт Жуляны, в районе которого один за другим происходят взрывы.

2 июля министерство обороны России сообщало, что российские военные за сутки нанесли удары по ключевым объектам оборонной инфраструктуры Украины. По данным ведомства, целями стали цеха по сборке беспилотников, склады для их хранения, а также одно из предприятий украинского военно-промышленного комплекса.

29 июня российская армия нанесла массированный удар «Кинжалами» и БПЛА по объектам ВПК и нефтеперерабатывающим заводам на Украине.

СМИ сообщали о взрывах и пожарах во Львовской, Полтавской, Ивано-Франковской и Черкасской областях, а также в Николаеве и Запорожье. По данным российских военкоров и каналов, ВС РФ ударили по Бурштынской ТЭС, аэродрому Кульбакино, а также НПЗ в Кременчуге и Дрогобыче. Официально украинские власти прилеты по НПЗ не подтверждали. В ходе отражения атаки Киев также потерял очередной истребитель F-16.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее СМИ сообщили, что Украина могла повредить заходившие в российские порты суда.