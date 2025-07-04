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Синоптик рассказал, когда в Московский регион вернется жара в +30°C

Вильфанд: температура выше +25°C прогнозируется в Московском регионе с 7 июля
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Температура выше +25°C прогнозируется в Московском регионе с понедельника, теплыми будут и ночи. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«С понедельника меняется циркуляция, воздушные массы будут идти в Московский регион и резко повысится температура. В ночь на понедельник [прогнозируется] еще +10-15°C, днем — уже 24-26°C», — сообщил он.

По словам синоптика, во вторник ожидается более заметное повышение температуры: ночные значения — от +13 до +18°C, в центре города — до +20°C, днем показатель составит +25-30°C.

При этом в понедельник температура окажется около нормы, во вторник и среду — на 1-2°C выше.

«Нынешние конец июня и начало июля запомнятся тем, что температура в Москве по климату соответствовала той температуре, которая в среднем бывает 9 мая», — отметил Вильфанд.

А 2 июля погода соответствовала 13 мая, уточнил научный руководитель Гидрометцентра, а это крайне редко бывает.

«Конечно, будут еще и периоды жаркой погоды, будут периоды и понижения температуры, вполне нормальное лето с изменчивостью погоды», — подчеркнул Вильфанд.

До этого синоптик сообщил, что июнь в Московском регионе и других областях Центральной России стал не таким уж аномально холодным, как кажется. По его словам, прошлый месяц в столице был в среднем всего на 0,5°С холоднее нормы.

Ранее в Южной Корее свыше 600 человек пострадали из-за аномальной жары.

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