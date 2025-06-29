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Синоптик рассказал, насколько запаздывает купальный сезон в Крыму

Синоптик Вильфанд: в Крыму поздний купальный сезон наступит в начале июля
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Depositphotos

Купальный сезон в Крыму этим летом начнется позднее, чем обычно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, только в Евпатории вода прогрелась до +19°C. На остальных курортах вода еще холоднее.

«К середине следующей недели температура будет приближаться к 20-21°C и там начнется купание, позднее сезона», — сказал синоптик.

Он пояснил, что отсрочка связана с северным сгонным ветром, долгое время обеспечивавшим условия апвеллинга (подъема более холодных глубинных вод к поверхности).

Накануне Вильфанд рассказал, что летняя погода с +22–25°C вернется в столичный регион со 2 июля. С этого дня температура станет повышаться, ночью она будет около +10–15°C, днем — +17–22°C. Постепенно дневные значения достигнут +22–25°C. Такой температурный фон уже близок к обычным значениям. Однако Вильфанд обратил внимание на то, что очень высоких летних температур в Московском регионе ждать не стоит. Местами могут быть небольшие дожди.

Ранее москвичам спрогнозировали «одно из самых холодных первых июля» в XXI веке.

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