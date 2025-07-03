В Южной Корее свыше 600 человек пострадали из-за аномальной жары

«Рёнхап»: c начала июня 633 человека пострадали от тепловых ударов в Южной Корее

Из-за экстремальной жары с начала лета в Южной Корее более 600 человек обратились в больницы с симптомами теплового удара. Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

По информации агентства, экстремальная жара сохраняется по всей Южной Корее, накрыв страну на месяц раньше ожидаемого срока. Ежедневная средняя температура достигла отметки в +35°С.

По данным агентства, c начала июня порядка 633 человека пострадали от тепловых ударов. Еще пять человек не выжили.

C 28 июня в больницы ежедневно обращались в среднем около 50 человек с симптомами теплового истощения, солнечного удара и судорог, сообщает «Рёнхап». По информации агентства, около 77,4% всех пострадавших — мужчины.

Также неблагоприятные погодные условия из-за жары установились и во Франции. По состоянию на 1 июня 1896 школьных учреждений страны были полностью или частично закрыты из-за погодных условий. Власти Парижа активировали четвертый уровень плана действий при жаркой погоде, который предусматривает поддержку уязвимых слоев населения.

Как сообщал телеканал BFMTV, представители города свяжутся с 10 тысячами граждан, зарегистрированных в специальной базе, чтобы узнать о состоянии их здоровья, оценить потребности парижан и напомнить о мерах предосторожности в жару.

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