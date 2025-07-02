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Путин пошутил о погоде в Москве

Путин пошутил, что зима еще нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ пошутил, что зима еще нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас говорили про зиму, она у нас, вроде, нескоро, но, судя по погоде, может быстро наступить», — заявил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что антициклон, вызвавший аномальную жару в Европе, стал причиной холодного начала лета в европейской части РФ. Он уточнил, что 3 и 4 июля в Москве температура поднимется до +24... +26°C.

Эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин ранее рассказал, что не стоит поспешно оценивать лето в Центральной России как холодное, поскольку прошел только его первый месяц и в июле не исключены волны тепла.

Он отметил, что нынешнюю погоду в Москве и Подмосковье нельзя называть «аномальными холодами», потому что несколько лет назад в регионе температура воздуха падала почти до нуля градусов.

Ранее на карте увидели защищающего Москву от непогоды гиганта.

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