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В Москве задержали влиятельного азербайджанского вора в законе

112: влиятельного азербайджанского вора в законе Сулейманова задержали в Москве
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Telegram-канал 112

В Москве задержали одного из самых влиятельных азербайджанских воров в законе Вагифа Сулейманова. Об этом пишет Telegram-канал 112.

По его информации, до депортации в Азербайджан мужчина будет находиться в спецучреждении. Канал сообщает, что азербайджанские правоохранители также имеют вопросы к задержанному.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После случившегося минкультуры Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что власти России сожалеют о решениях Баку по поводу отношений с Москвой, которые были приняты после задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге, и считают неоправданными действия Азербайджана.

Ранее вора в законе Нику Дгебуадзе объявили в федеральный розыск.

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