В Кремле не согласились с демаршем Баку из-за задержаний в Екатеринбурге

Песков: Москва сожалеет о решениях Азербайджана по поводу отношений с Россией

Российские власти сожалеют о решениях Баку по поводу отношений с Москвой, которые были приняты после задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге, и считают неоправданными действия Азербайджана. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать, наверное, работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей», — сказал представитель Кремля.

По его словам, власти РФ считают, что работа правоохранительных органов не должна становиться причиной для «подобной реакции».

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания азербайджанцев в Екатеринбурге. Заявление было сделано после того, как СМИ сообщили о рейде, прошедшем 27 июня, — силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После случившегося минкульт Азербайджана заявил об отмене всех культурных мероприятий, запланированных российскими государственными и частными учреждениями.

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.