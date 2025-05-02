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Вора в законе Нику Дгебуадзе объявили в федеральный розыск

Вор в законе Ника Дгебуадзе объявлен в федеральный розыск
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Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

Вор в законе Ника Гагринский (Дгебуадзе) был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Криминальный авторитет разыскивается по статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за занятие высшей позиции в преступной иерархии.

Согласно информации канала, Дгебуадзе вовлечен в организованную преступность в Смоленской области. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

В марте в Тбилиси стреляли в Левана Джангвеладзе — брата влиятельного вора в законе Мераба Сухумского и друга лидера Таганской организованной преступной группировки Игоря Жирноклеева. В 60-летнего мужчину выстрелили несколько раз вечером на улице Чавчавадзе. Преступник якобы поджидал его неподалеку от ресторана, а после расправы скрылся с места.

До этого Telegram-канал сообщал, что в Башкирии был арестован вор в законе из-за драки на пляже.

Ранее Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Подмосковья о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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