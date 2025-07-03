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Пасечник пообещал, что виновные в гибели экс-мэра Луганска будут найдены и наказаны

Пасечник: виновные в гибели экс-мэра Луганска неминуемо понесут наказание
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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Виновных в гибели бывшего главы администрации Луганска Манолиса Пилавова ждет неминуемое наказание. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

«Уверен, что после тщательного расследования всех обстоятельств случившегося взрыва виновные будут найдены и неминуемо понесут заслуженное наказание», — написал глава региона.

Также Пасечник выразил свои искренние соболезнования родным и близким погибшего.

3 июля в центре Луганска произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек и трое получили ранения. Позже выяснилось, что в результате взрыва в Луганске погиб Пилавов, занимавший пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год.

По информации ТАСС, взрыв в Луганске, предварительно, был совершен женщиной-смертницей.

Следственный комитет России квалифицировал случившееся как теракт.

Ранее было совершено покушение на бывшего мэра Энергодара.

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