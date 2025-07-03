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Взрыв в Луганске, при котором погиб экс-мэр города, квалифицировали как теракт

СК РФ: взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт
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Евгений Биятов/РИА Новости

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в центре Луганска, из-за которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, как теракт. Об этом сообщает ТАСС.

3 июля взрыв на улице Тараса Шевченко унес жизнь одного человека и стал причиной ранений еще троих. Погибшим оказался Манолис Пилавов, занимавший пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Специалисты работают на месте, устанавливая причины и обстоятельства взрыва.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «киевский режим приобретает черты террористического».

Ранее дрон ВСУ влетел в окно магазина в Луганске.

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