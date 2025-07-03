Взрыв в Луганске, при котором погиб экс-мэр города, квалифицировали как теракт

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в центре Луганска, из-за которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, как теракт. Об этом сообщает ТАСС.
3 июля взрыв на улице Тараса Шевченко унес жизнь одного человека и стал причиной ранений еще троих. Погибшим оказался Манолис Пилавов, занимавший пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Специалисты работают на месте, устанавливая причины и обстоятельства взрыва.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «киевский режим приобретает черты террористического».
Ранее дрон ВСУ влетел в окно магазина в Луганске.