Взрыв в Луганске, при котором погиб экс-мэр города, квалифицировали как теракт

СК РФ: взрыв в Луганске, при котором погиб Пилавов, квалифицировали как теракт

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в центре Луганска, из-за которого погиб бывший мэр Луганска Манолис Пилавов, как теракт. Об этом сообщает ТАСС.

3 июля взрыв на улице Тараса Шевченко унес жизнь одного человека и стал причиной ранений еще троих. Погибшим оказался Манолис Пилавов, занимавший пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Специалисты работают на месте, устанавливая причины и обстоятельства взрыва.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что «киевский режим приобретает черты террористического».

Ранее дрон ВСУ влетел в окно магазина в Луганске.