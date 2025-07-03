Baza: бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб при взрыве в центре города

Бывший мэр Луганска Манолис Пилавов погиб в результате взрыва, произошедшего утром 3 июля в центре города. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Взрыв на улице Тараса Шевченко унес жизнь одного человека и стал причиной ранений еще троих. По предварительной информации, погибшим оказался Манолис Пилавов, занимавший пост мэра Луганска с 2014 по 2023 год.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Специалисты работают на месте, устанавливая причины и обстоятельства взрыва.

До этого издание «Известия» писало, что при взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска погибли два человека.

Позже взрыв в центре Луганска произошел недалеко от краеведческого музея, в котором проходило открытие выставки про военную операцию российской армии «Поток».

Ранее дрон ВСУ влетел в окно магазина в Луганске.