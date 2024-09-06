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На бывшего мэра Энергодара совершили покушение

Глава «Росатома» Лихачев сообщил о покушении на экс-мэра Энергодара Шевчика

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РИА Новости

Генеральный директор государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о покушении на  бывшего мэра Энергодара Андрея Шевчика. Об этом сообщает ТАСС.

«Ситуация, еще раз подчеркну, легче не становится, количество угроз нарастает. Есть террористические действия против гражданского населения», — сказал глава госкорпорации после встречи с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

По его словам, несколько дней назад было совершено покушение на Шевчика, который сейчас является сотрудником Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В результате произошедшего экс-мэр Энергодара тяжело пострадал.

16 апреля председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что в Запорожской области подорвали депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко. По его словам, взрывное устройство исполнители преступления разместили на уровне головы и прикрепили к воротам. Взрывчатка сдетонировала, когда парламентарий открывал ворота, чтобы припарковать свой автомобиль во дворе. Якименко выжил после покушения.

Ранее депутат Госдумы Олег Колесников заявил о покушении ВСУ на него с помощью РСЗО HIMARS в Запорожской области.

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