Взрыв в Луганске, при котором погиб экс-мэр города, устроила женщина-смертница

ТАСС: теракт в Луганске, при котором погиб Пилавов, совершила женщина-смертница

Взрыв в Луганске, в результате которого погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов, предварительно, совершен женщиной-смертницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

3 июля правительство Луганской народной республики сообщило, что в центре Луганска произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек и трое получили ранения. Позже выяснилось, что в результате взрыва в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов.

Гибель Пилавова прокомментировал глава ЛНР Леонид Пасечник, отметив его вклад в развитие города и пользу, которую он принес луганчанам.

Следственный комитет России квалифицировал взрыв в центре Луганска, из-за которого погиб Пилавов, как теракт.

Ранее СБУ призналась в причастности к убийству экс-мэра Луганска.