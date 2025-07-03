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СБУ призналась в причастности к убийству экс-мэра Луганска

СБУ подтвердила свою причастность к убийству бывшего мэра Луганска Пилавова
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Евгений Биятов/РИА Новости

В Службе безопасности Украины признались, что сотрудники ведомства причастны к организации взрыва в Луганске, в результате которого погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов. Об этом сообщает украинское издание «Общественное Новости» со ссылкой на источники в службе.

«СБУ ликвидировала Манолиса Пилавова, … об этом «Общественному» сообщили источники в СБУ. Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки», — говорится в сообщении.

По информации министерства внутренних дел Украины, бывший чиновник находился в розыске Службы безопасности Украины с 2015 года. Пилавов также был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» с 2014 года.

3 июля правительство Луганской народной республики сообщило, что в центре Луганска произошел взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погиб один человек и трое получили ранения. Позже выяснилось, что в результате взрыва в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов.

Ранее в ЛНР рассказали о последствиях массированной атаки украинских дронов на Луганск.

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