На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пасечник заявил, что жертва теракта Пилавов много сделал для жителей Луганска

Глава ЛНР Пасечник выразил соболезнования родным погибшего экс-мэра Луганска
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Погибший в результате теракта бывший мэр Луганска Манолис Пилавов много сделал для жителей города. Так смерть чиновника прокомментировал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Манолис Васильевич девять лет возглавлял городское руководство. С 2014 года, в самое трудное время с момента образования Луганской народной республики, занимался восстановлением городского хозяйства», — написал глава ЛНР.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и выразил уверенность в том, что по итогам тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего взрыва, виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.

3 июля взрыв произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске. В результате произошедшего погиб экс-мэр города Пилавов. Кроме того, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего и квалифицировал произошедшее как террористический акт. Специалисты работают на месте, устанавливая причины и обстоятельства взрыва.

Позже взрыв в центре Луганска произошел недалеко от краеведческого музея, в котором проходило открытие выставки про военную операцию российской армии «Поток».

Ранее ВСУ атаковали школу в ЛНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами