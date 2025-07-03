Пасечник заявил, что жертва теракта Пилавов много сделал для жителей Луганска

Погибший в результате теракта бывший мэр Луганска Манолис Пилавов много сделал для жителей города. Так смерть чиновника прокомментировал глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Манолис Васильевич девять лет возглавлял городское руководство. С 2014 года, в самое трудное время с момента образования Луганской народной республики, занимался восстановлением городского хозяйства», — написал глава ЛНР.

Пасечник выразил соболезнования родным и близким погибшего и выразил уверенность в том, что по итогам тщательного расследования всех обстоятельств произошедшего взрыва, виновные будут найдены и понесут заслуженное наказание.

3 июля взрыв произошел на улице Тараса Шевченко в Луганске. В результате произошедшего погиб экс-мэр города Пилавов. Кроме того, еще три человека получили ранения различной степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего и квалифицировал произошедшее как террористический акт. Специалисты работают на месте, устанавливая причины и обстоятельства взрыва.

Позже взрыв в центре Луганска произошел недалеко от краеведческого музея, в котором проходило открытие выставки про военную операцию российской армии «Поток».

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