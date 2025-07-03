В Москве проверяют автомобиль из-за якобы заложенной под ним бомбы

SHOT: в Москве проверяют автомобиль из-за сообщений о заложенной под ним СВУ

В Зеленограде представители экстренных служб проверяют автомобиль из-за сообщений о бомбе, заложенной под машину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его информации, владелец припаркованной машины Toyota заявил, что под днищем его транспортного средства было установлено самодельное взрывное устройство (СВУ). Всех людей уже эвакуировали со стоянки. Место оцепили.

3 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали женщину, которая заложила бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. На опубликованных в сети кадрах видно, как она подходит к автомобилю, закладывает бомбу под днище машины. Далее на записи видно задержание женщины сотрудниками правоохранительных органов.

В июне суд в Великом Новгороде арестовал 28-летнего агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО). Для подрыва машины украинец изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде.

Ранее в Москве 350 человек эвакуировали из-за декорации бомбы, которую не убрали после съемок фильма из-под автомобиля.