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Суд заключил под стражу украинского агента, готовившего теракт против ветерана СВО

УФСБ: украинец, готовивший подрыв машины ветерана СВО, заключен под стражу
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Великом Новгороде заключил под стражу агента украинских спецслужб, готовившего подрыв автомобиля ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новостии со ссылкой на УФСБ.

О задержании 28-летнего украинца спецслужба сообщила днем 11 июня. По данным силовиков, для подрыва машины молодой человек изъял самодельное взрывное устройство из тайника в Великом Новгороде.

В ФСБ уточнили, что задержанный сам установил контакт с украинским куратором посредством мессенджера.

После задержания мужчина рассказал, что сначала получил от кураторов задание поджечь несколько автомобилей, что он и сделал в сентябре и декабре 2024 года. Затем ему сказали узнать местонахождение автомобиля и места проживания военнослужащего, чтобы в дальнейшем его ликвидировать.

Ранее следком завел дело после подрыва ветерана СВО в Ставрополе.

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