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«Впечатляющее видео»: петербурженка заложила бомбу под авто и попала на камеру

В Петербурге задержали женщину, заложившую бомбу под авто
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В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая заложила бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Впечатляющее видео ФСБ, где видно, как готовившая теракт в Петербурге девушка закладывает бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина подходит к автомобилю, закладывает бомбу под днище машины. Далее на записи видно ее задержание сотрудниками правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что в центре Москвы взорвался автомобиль. По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.

На опубликованном в сети видео с последствиями произошедшего видно, что прибывшие спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Кроме того, в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры. По словам очевидцев, женщина с двумя детьми успели покинуть машину.

Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.

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