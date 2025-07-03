«Впечатляющее видео»: петербурженка заложила бомбу под авто и попала на камеру

В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая заложила бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Впечатляющее видео ФСБ, где видно, как готовившая теракт в Петербурге девушка закладывает бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия», — говорится в сообщении.
На опубликованных в сети кадрах видно, как женщина подходит к автомобилю, закладывает бомбу под днище машины. Далее на записи видно ее задержание сотрудниками правоохранительных органов.
До этого сообщалось, что в центре Москвы взорвался автомобиль. По словам очевидцев, взрывов было несколько, при этом сгорели две машины.
На опубликованном в сети видео с последствиями произошедшего видно, что прибывшие спасатели полностью ликвидировали возгорание.
Кроме того, в Тракторозаводском районе Челябинска автомобиль, внутри которого была женщина и двое детей, загорелся на ходу. Инцидент произошел во дворе дома по улице Культуры. По словам очевидцев, женщина с двумя детьми успели покинуть машину.
Ранее в Петербурге карета с лошадью опрокинулась и попала на видео.