Москвичей эвакуировали из-за бомбы под автомобилем Chery Tiggo

В Москве 350 человек эвакуировали из-за декорации бомбы, которую не убрали после съемок фильма из-под автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Вечером 15 апреля на стоянке в Выхино-Жулебино нашли машину с сюрпризом. «Чери-Тиго» должны были эвакуировать, и, когда авто подняли, увидели странный предмет — он был уж слишком похож на бомбу и привлекал внимание к себе», — говорится в сообщении.

По информации источника, на место инцидента приехали сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. 350 человек из ближайшего детского сада, школы и спортивного комплекса эвакуировали. После проверки стало известно, что бомба оказалась декорацией, которую сделали для съемок фильма. Выяснилось, съемочная группа не стала убирать муляж, поскольку он еще мог понадобиться.

Также сообщается, что сотрудники съемочной группы написали объяснение в полиции, а у хозяина автомобиля провели обыск.

До этого сообщалось, что в Москве Mercedes врезался в трактор.

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