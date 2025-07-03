Угроза взрыва парализовала аэропорты Монреаля и Оттавы

Вылеты из международных аэропортов Монреаля и Оттавы были приостановлены в четверг из-за поступивших сообщений о минировании. Об этом сообщила Федеральная авиационная администрация США (FAA).

13 июня сообщалось, что самолет авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва. Сообщение о бомбе было написано в туалете самолета. В настоящий момент авиакомпания изучает записи видеонаблюдения, отметили в таиландской туристической полиции.

8 июня власти Кувейта получили ложное сообщение о бомбе на борту самолета бахрейнской авиакомпании Gulf Air. Воздушное судно благополучно приземлилось в Кувейте, все пассажиры были эвакуированы. Правоохранители проверили самолет и не нашли никаких взрывных устройств.

В мае сообщалось, что рейс United Airlines из Гонолулу в Лос-Анджелес был перенаправлен из-за тревожного сообщения, найденного на зеркале в туалете на борту. На борту Boeing 777 находились 339 пассажиров и 10 членов экипажа.

Ранее в Бельгии экстренно посадили самолет из-за сообщения об угрозе взрыва.