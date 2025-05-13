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В Бельгии экстренно посадили самолет из-за сообщения об угрозе взрыва

RTL: самолет, летевший в Португалию, экстренно сел в Бельгии из-за угрозы взрыва
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Virginie Lefour/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самолет, направлявшийся в Порту (Португалия), был вынужден совершить посадку в Бельгии после сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил бельгийский телеканал RTL.

Самолет авиакомпании Ryanair успешно приземлился в аэропорте Шарлеруа, расположенном недалеко от Брюсселя.

«Во вторник утром, незадолго до 11 часов, поступило сообщение об угрозе взрыва на борту рейса из Порту», — сообщил представитель аэропорта.

В настоящее время воздушное судно проходит проверку.

До этого самолет, летевший из столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в Москву, приземлился в Шереметьево с неисправностью.

В марте направлявшийся из Стамбула в Москву Airbus A330 турецкой авиакомпании подал сигнал бедствия и запросил смену курса, после чего направился в сторону белорусско-литовской границы. По данным «Интерфакса», командир самолета Airbus A330 после запроса смены курса стал вырабатывать топливо и подал сигнал бедствия.

Ранее из-за неисправности самолет из Петербурга в Москву не мог вылететь более 5 часов.

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