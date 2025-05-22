Самолет вернулся в аэропорт вылета из-за угрожающего послания на зеркале в туалете

Рейс в Лос-Анджелес был прерван из-за сообщения о бомбе в туалете самолета

Рейс United Airlines из Гонолулу в Лос-Анджелес был перенаправлен из-за тревожного сообщения, найденного на зеркале в туалете на борту, сообщает CBS News.

Нештатная ситуация произошла в среду, 21 мая, на борту Boeing 777, в салоне которого находились 339 пассажиров и 10 членов экипажа.

В авиакомпании заявили, что во время полета на зеркале в туалете обнаружили некое послание, которое указывало на «потенциальную проблему с безопасностью». По словам одного из пассажиров самолета, автор сообщения говорил об угрозе взрыва.

Пилоты развернули самолет и выполнили посадку в аэропорту вылета — аэропорту имени Дэниела К. Иноуэ в Гонолулу. После приземления правоохранители обыскали самолет в поисках взрывного устройства, были ли сделаны ими какие-либо находки, не уточняется.

United Airlines перебронировала билеты клиентов на другой рейс в Лос-Анджелес вечером того же дня. На этот раз полет прошел без инцидентов.

Ранее пожилую женщину сняли с самолета в Индонезии из-за шутки про бомбу.