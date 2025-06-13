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Самолет индийской авиакомпании совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва

Самолет Air India совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании Air India совершил посадку в аэропорту Пхукета из-за угрозы взрыва. Об этом говорится в сообщении воздушной гавани, передает ТАСС.

Утверждается, что сообщение о бомбе было написано в туалете самолета. В настоящий момент авиакомпания изучает записи видеонаблюдения, отметили в таиландской туристической полиции.

Накануне самолет авиакомпании Air India разбился в районе Меганинагар, недалеко от аэропорта Ахмадабада в штате Гуджарат на западе Индии. На территории аэропорта было видно густое облако дыма.

Рейс направлялся в Лондон. В полиции уточнили, что на борту находились 242 человека. Группы экстренного реагирования, включая пожарную команду, немедленно отправились на место происшествия. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не выжил.

Ранее сообщалось, что аэропорт Ахмадабада возобновил работу после крушения самолета Air India.

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Крушение самолета в Индии
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