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В Кувейте благополучно приземлился самолет с «бомбой на борту»

Самолет Gulf Air приземлился в Кувейте после ложного сообщения о бомбе на борту
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Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Власти Кувейта получили ложное сообщение о бомбе на борту самолета бахрейнской авиакомпании Gulf Air. Об этом сообщило управление гражданской авиации страны, пишет РИА Новости.

Воздушное судно благополучно приземлилось в Кувейте, все пассажиры были эвакуированы. Правоохранители проверили самолет и не нашли никаких взрывных устройств.

«Лицо, ответственное за это сообщение, было задержано, в отношении него были приняты меры», — отмечается в сообщении.

Инцидент не нарушил авиасообщение в международном аэропорту Кувейта.

В мае сообщалось, что рейс United Airlines из Гонолулу в Лос-Анджелес был перенаправлен из-за тревожного сообщения, найденного на зеркале в туалете на борту. На борту Boeing 777 находились 339 пассажиров и 10 членов экипажа.

В авиакомпании заявили, что во время полета на зеркале в туалете обнаружили некое послание, которое указывало на «потенциальную проблему с безопасностью». По словам одного из пассажиров самолета, автор сообщения говорил об угрозе взрыва.

Пилоты развернули самолет и выполнили посадку в аэропорту вылета.

Ранее иностранные авиакомпании задумались о переводе части рейсов из Москвы в другой город.

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