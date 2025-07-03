Взрыв в Луганске прогремел недалеко от открытия выставки про операцию «Поток»

Взрыв в центре Луганска произошел недалеко от краеведческого музея, в котором проходило открытие выставки про военную операцию российской армии «Поток». Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что взрыв произошел в момент заключительной части мероприятия в музее.

До этого «Известия» писали о взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска, в результате которого пострадали несколько человек.

2 июля украинский дрон атаковал строительный магазин в Луганске. Беспилотник влетел в окно магазина, но не сдетонировал. Как отметили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики, во время атаки никто не пострадал.

В операции под названием «Поток» («Труба»), которая началась 8 марта, приняли участие более 800 бойцов российской армии. Они двигались по подземному газопроводу 15 километров в тыл украинцев, вышли на поверхность в районе промышленной зоны Суджи и нанесли внезапный удар противнику.

Ранее ВСУ атаковали школу в ЛНР.