«Известия»: при взрыве в центре Луганска погибли два человека

При взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска погибли два человека. Об этом пишет издание «Известия».

Еще один человек пострадал, у него серьезные ранения.

До этого украинский дрон атаковал строительный магазин в Луганске.

На размещенных в сети кадрах видно, что украинский беспилотник влетел в окно магазина, но не сдетонировал. Как отметили в пресс-службе региона, во время атаки никто не пострадал.

Перед этим на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв.

По информации ведомства, ЧП случилось на улице Краснодонская. Уточняется, что пожар ликвидировали на 400 квадратах 34 специалиста и 6 единиц техники.

На месте происшествия спасатели нашли 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.