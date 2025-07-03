При взрыве в центре Луганска погибли два человека

При взрыве на улице Тараса Шевченко в центре Луганска погибли два человека. Об этом пишет издание «Известия».
Еще один человек пострадал, у него серьезные ранения.
До этого украинский дрон атаковал строительный магазин в Луганске.
На размещенных в сети кадрах видно, что украинский беспилотник влетел в окно магазина, но не сдетонировал. Как отметили в пресс-службе региона, во время атаки никто не пострадал.
Перед этим на станции ремонта газобаллонного оборудования в Луганске произошел взрыв.
По информации ведомства, ЧП случилось на улице Краснодонская. Уточняется, что пожар ликвидировали на 400 квадратах 34 специалиста и 6 единиц техники.
На месте происшествия спасатели нашли 53-летнего мужчину, его госпитализировали с ожогами.
Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.