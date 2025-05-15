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ВСУ атаковали школу в ЛНР

В ЛНР украинский беспилотник атаковал школу в Приволье, пострадавших нет
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Anatolii Stepanov/Reuters

В ночь на 15 мая украинский беспилотник атаковал школу в городе Приволье в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в правительстве региона.

По информации властей, удар пришелся по зданию школы. Пострадавших среди мирных жителей нет, так как атака произошла ночью. В результате взрыва были повреждены стены и потолок одного из классов на первом этаже, выбиты окна.

Также власти ЛНР сообщали о других атаках: в Старобельске в результате удара дрона пострадала женщина, были повреждены детский сад и отделение почты. В Лисичанске беспилотник попал в частный дом, ранен пожилой мужчина, его доставили в больницу.

До этого сообщалось, что семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины вечером 14 мая атаковали предприятие в Горловке и ударили по вышке сотовой связи в центре города. Отмечается, что повреждена инфраструктура предприятия в Калининском районе Горловки. Также FPV-дрон ВСУ нанес удар по вышке сотовой связи в Центрально-Городском районе города.

Ранее в ДНР при атаке со стороны ВСУ пострадали восемь сотрудников экстренных служб.

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