Дрон ВСУ влетел в окно магазина в Луганске

Украинский БПЛА влетел строительный магазина в Луганске, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, что украинский беспилотник влетел в окно магазина, но не сдетонировал. Как отметили в пресс-службе региона, во время атаки никто не пострадал.

Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва решительно осуждает удары Киева по мирным городам.

Таким образом Песков прокомментировал удары ВСУ с помощью ракет Storm Shadow по Донецку и атаку дронов по Луганску.

До этого в Следственном комитете РФ рассказали, что украинские военные использовали авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.

Представитель СК РФ уточнил, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты и осколки, которые направят на экспертизу.

Отмечается, что ВСУ вели огонь по мирному району, где не было военной техники или вооружения. Были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.