Дрон ВСУ влетел в окно магазина в Луганске

Украинский БПЛА влетел строительный магазина в Луганске, сообщает пресс-служба правительства Луганской Народной Республики в своем Telegram-канале.
На размещенных кадрах видно, что украинский беспилотник влетел в окно магазина, но не сдетонировал. Как отметили в пресс-службе региона, во время атаки никто не пострадал.
Днем ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва решительно осуждает удары Киева по мирным городам.
Таким образом Песков прокомментировал удары ВСУ с помощью ракет Storm Shadow по Донецку и атаку дронов по Луганску.
До этого в Следственном комитете РФ рассказали, что украинские военные использовали авиационную ракету Storm Shadow при обстреле рынка в Донецке.
Представитель СК РФ уточнил, что на месте происшествия были обнаружены фрагменты и осколки, которые направят на экспертизу.
Отмечается, что ВСУ вели огонь по мирному району, где не было военной техники или вооружения. Были повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее дроны ВСУ повредили здание школы в ДНР.