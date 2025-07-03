В Самарской области временно ограничена работа интернета после атаки БПЛА

В Самарской области введены временные ограничения интернета в связи с атакой беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, утром 3 июля на территории региона силами систем противовоздушной обороны (ПВО) был сбит дрон.

«Напомню, что в Самарской области действуют временные ограничения в работе мобильного интернета», — написал он.

До этого власти Татарстана объявили о введении режима «Беспилотная опасность». Сообщалось, что в республике могут наблюдаться перебои в работе мобильного интернета. В правительстве подчеркнули, что снижение скорости интернета является временной мерой.

27 июня в городе Новокуйбышевске Самарской области была зафиксирована попытка атаки беспилотников на одно из промышленных предприятий. По словам главы региона Федорищева, обошлось без пострадавших.

В Самарской области школьники исполнили украинский гимн в парке Победы.