В Самарской области беспилотники пытались ударить по промышленному объекту

Утром 27 июня в городе Новокуйбышевске Самарской области зафиксирована попытка атаки беспилотников на одно из промышленных предприятий. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Федорищев.

По его словам, обошлось без пострадавших. Сейчас на месте работают оперативные службы.

Этой ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. По информации ведомства, больше всего дронов было зафиксировано над Ростовской областью — 19 штук. Еще 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — в районе Крыма. Также по одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Несколькими часами ранее жители крымской Керчи сообщили, что слышали как минимум два взрыва над городом. По словам горожан, система противовоздушной обороны отработала по украинским беспилотникам.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее при падении обломков дрона в Курской области загорелись три хозпостройки.