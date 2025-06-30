В Самарской области школьники исполнили украинский гимн в парке Победы

В Тольятти подростки спели украинский гимн в Парке победы. Ролик опубликовали в группе «Происшествия Тольятти» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что группа юношей и девушек со смехом исполняют песни на украинском языке.

Позже стало известно, что ситуацией занимаются правоохранители.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством»‎, — сказали в МВД по региону.

До этого в Волгограде задержали четырех подростков, которые поджигали автомобили мигрантов и выходцев из национальных республик России, исповедуя идеологию неонацизма. По данным СК, экстремистскую группу основал 17-летний юноша, который публиковал в мессенджере посты с призывами совершать насилие в отношении лиц определенных национальностей и религиозных взглядов.

Подозреваемый также спланировал несколько незаконных акций в Волгограде и вовлек в их осуществление нескольких знакомых. Для обсуждения экстремистской деятельности подростки собирались в арендованном гараже. В итоге им удалось реализовать несколько преступных замыслов.

Ранее жительнице ДНР вынесли приговор за публичные призывы к терроризму.