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Одномоторный самолет упал в районе аэропорта в Нью-Джерси

В Нью-Джерси вблизи аэропорта разбился одномоторный пассажирский самолет
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Ryan Fletcher/Shutterstock/FOTODOM

На северо-востоке США в штате Нью-Джерси потерпел крушение небольшой одномоторный пассажирский самолет. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Катастрофа произошла вечером вблизи аэропорта Кросс-Киз в Уильямстауне округа Глостер. На борту самолета находилось 14 человек. Пятеро из них было срочно доставлены в университетскую больницу Купера в Камдене. Информации об их состоянии и причинах случившегося пока нет.

28 июня сообщалось, что в Подмосковье разбился легкомоторный самолет.

22 июня одномоторный сверхлегкий самолет TL-2000 разбился вблизи столицы Казахстана Астаны.

9 июня легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. В поисковой операции были задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

Ранее в Росавиации раскрыли подробности исчезновения Ан-2 в Якутии.

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