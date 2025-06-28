В Подмосковье разбился легкомоторный самолет

Четыре человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Коломной

В Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека. Инцидент случился в районе деревни Паново недалеко от Коломны, сообщаетTelegram-канал SHOT.

По информации источника, воздушное судно загорелось сразу после падения. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины катастрофы устанавливаются.

В июле прошлого года в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной разбился Sukhoi Superjet 100. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю. Воздушное судно превысило заданную скорость и перешел в пикирование. Через несколько дней после катастрофы в Карачаево-Черкесии, в районе населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет.

Ранее британец рассказал, как чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете.