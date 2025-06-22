Вблизи Астаны разбился легкомоторный самолет

Одномоторный сверхлегкий самолет TL-2000 разбился вблизи столицы Казахстана Астаны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на министерство транспорта республики.

«22 июня 2025 года предварительно около 11:30 (9:30 мск. — «Газета.Ru») при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000», — говорится в сообщении.

По полученным предварительным данным на борту находились два члена экипажа, оба погибли.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит частному лицу. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте минтранса Казахстана выехали на место катастрофы, будет создана комиссия по расследованию данного ЧП. Аэропорт Жоламан находится в Акмолинской области в 13 км от центра Астаны.

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