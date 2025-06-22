На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вблизи Астаны разбился легкомоторный самолет

Вблизи Астаны разбился легкомоторный самолет, два человека погибли
close
dnstudio/Shutterstock/FOTODOM

Одномоторный сверхлегкий самолет TL-2000 разбился вблизи столицы Казахстана Астаны. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на министерство транспорта республики.

«22 июня 2025 года предварительно около 11:30 (9:30 мск. — «Газета.Ru») при выполнении учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Жоламан (Астана) произошло авиационное происшествие с легкомоторным воздушным судном TL-2000», — говорится в сообщении.

По полученным предварительным данным на борту находились два члена экипажа, оба погибли.

Отмечается, что воздушное судно принадлежит частному лицу. Сотрудники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте минтранса Казахстана выехали на место катастрофы, будет создана комиссия по расследованию данного ЧП. Аэропорт Жоламан находится в Акмолинской области в 13 км от центра Астаны.

9 июня легкомоторный самолет Cessna 414 упал в воду недалеко от калифорнийского города Сан-Диего. В поисковой операции были задействованы береговая охрана вместе с таможенной и пограничной службами, а также полиция и спасатели из Сан-Диего.

Ранее в Росавиации раскрыли подробности исчезновения Ан-2 в Якутии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами