В Росавиации раскрыли подробности исчезновения Ан-2 в Якутии

Кореняко сообщил, что Росавиация ведет поиски исчезнувшего в Якутии Ан-2

Росавиация ведет поиски исчезнувшего в Якутии самолета Ан-2. Об этом в Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«Предварительно: на борту Ан-2 пять человек (два пилота и три специалиста-наблюдателя). На поиски пропавшего Ан-2 вылетело поисково-спасательное воздушное судно (ПСВС) Росавиации — вертолет Ми-8 «Полярных авиалиний». На борту ПСВС — спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы (входит в состав подведомственного Росавиации ФКУ «Дальневосточный АПСЦ»)», — сообщил Кореняко.

Он добавил, что последним сообщением от экипажа самолета стал сигнал аварийного маяка.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Якутии пропал самолет, патрулировавший леса на наличие пожаров.

Также 19 мая в степи Кызылординской области Казахстана нашли самолет Ан-2, совершивший экстренную посадку. В пресс-службе МЧС республики рассказали, что спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов после его исчезновения.

Ранее в джунглях Амазонии в Боливии отыскали пропавший легкомоторный самолет.