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В Минэкономразвития сообщили о росте российского ВВП в мае

Минэкономразвития: рост годового ВВП РФ в мае составил 1,2%
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Алексей Никольский/РИА Новости

Рост годового ВВП России в мае замедлился до 1,2% после 1,9% в апреле 2025 года. Об этом сообщили в докладе Минэкономразвития.

«В мае 2025 года ВВП вырос на +1,2% после +1,9% в апреле. По итогам пяти месяцев 2025 года рост ВВП составил +1,5%», — отмечается в документе.

В отчете также говорится, что индекс промышленного производства в мае 2025 года ускорил рост до +1,8% после +1,5% в апреле. В мае динамика грузооборота транспорта составила -0,9%
после роста на +2,0% в апреле.

Недавно российский президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что общий рост ВВП России не ограничивается оборонно-промышленным комплексом (ОПК).

Он также отметил, что ВВП России ежегодно растет на 4%, а за первые четыре месяца 2025 года рост российского ВВП составил 1,5 %.

Ранее ЦБ оценил перспективы роста ВВП России в 2025 году.

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