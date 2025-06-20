Путин завил, что ВВП России завязан не только на ОПК

Путин: рост российского ВВП завязан далеко не только на ОПК

Общий рост ВВП России не ограничивается оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Общий рост ВВП был завязан далеко не только на оборонно-промышленный комплекс, как некоторые считают. Да, конечно, оборонно-промышленный комплекс сыграл свою роль в этом плане, но все-таки мы должны внимательно смотреть за структурой этого роста», — отметил Путин.

Путин также акцентировал внимание на том, что помимо военно-промышленного комплекса, позитивную динамику демонстрируют и другие отрасли, включая агропромышленный комплекс (АПК), строительство, финансовый сектор и другие. Он также заявил, что сырьевая составляющая больше не является определяющей в российской экономике.

20 июня Владимир Путин участвует в пленарном заседании ПМЭФ-2025. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин планирует дать оценку текущей международной обстановке и рассказать о состоянии российской и мировой экономики. В Кремле отметили, что выступление президента на пленарной сессии ПМЭФ будет носить «объемный» характер. «Газета.Ru» ведет прямую онлайн-трансляцию выступления Путина и его ответов на вопросы модератора.

Ранее Путин заявил ВВП страны вырос на 1,5% в годовом выражении.