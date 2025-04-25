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ЦБ оценил перспективы роста ВВП России в 2025 году

Центробанк сохранил прогноз по росту ВВП РФ в 2025 году на 1–2%
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аналитики Центробанка России по-прежнему полагают, что рост ВВП страны в текущем году составит 1–2%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз регулятора.

Также сохраняются прогнозы на 2026 и 2027 годы, в которых ожидается рост на 0,5–1,5% и на 1,5–2,5% соответственно.

24 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что рост российского ВВП в первые два месяца 2025 года составил 1,9%. Он также отметил, что инфляция в России остается высокой и составляет больше 10%.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что номинальный объем ВВП России в 2024 году составил 200 трлн рублей, что стало рекордом. Он добавил, что по итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1%, причем в декабре темпы роста были еще выше — 4,5%. Мишустин в связи с этим подчеркнул, что РФ успешно справилась с санкциями.

Ранее МВФ улучшил прогноз экономического роста РФ.

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