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Путин заявил о ежегодном росте российского ВВП

Путин: ВВП России ежегодно растет на 4%, несмотря на сложности
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форме заявил, что ВВП России ежегодно растет на 4%.

Он также отметил, что первые четыре месяца 2025 года рост российского ВВП составил 1,5 %. Он отметил, что правительство РФ не должно допустить стагнации и рецессии экономики.

Годовалая инфляция на 16 июня в России составила 9,6%.

Помимо Путина на заседании выступят президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Перед началом выступления на ПМЭФ, Путин встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Темой разговора стало обострение на Ближнем Востоке. Советник короля непосредственно занимается в Бахрейне аспектами кризиса на Ближнем Востоке, заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее на ПМЭФ обсудили влияющие на улучшение делового климата в России факторы.

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