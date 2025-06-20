Путин: ВВП России ежегодно растет на 4%, несмотря на сложности

Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форме заявил, что ВВП России ежегодно растет на 4%.

Он также отметил, что первые четыре месяца 2025 года рост российского ВВП составил 1,5 %. Он отметил, что правительство РФ не должно допустить стагнации и рецессии экономики.

Годовалая инфляция на 16 июня в России составила 9,6%.

Помимо Путина на заседании выступят президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна, советник по нацбезопасности, командующий королевской гвардией Насер бен Хамад Аль Халифа, заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Перед началом выступления на ПМЭФ, Путин встретился с советником короля Бахрейна по национальной безопасности Насером бен Хамадом Аль Халифой. Темой разговора стало обострение на Ближнем Востоке. Советник короля непосредственно занимается в Бахрейне аспектами кризиса на Ближнем Востоке, заявлял помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ранее на ПМЭФ обсудили влияющие на улучшение делового климата в России факторы.