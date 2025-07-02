Захарова назвала лживым материал СМИ Азербайджана с обвинениями России

Выпущенный гостелеканалом Азербайджана AZ TV материал о «шовинизме» и «имперской политике» России является лживым, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мне кажется, это самая мерзкая ложь, что в нашей стране вообще на каком-то этапе имелось, где-то существовала политика отношения к людям по сортам. <...> Мы всегда боролись с этим», — сказала дипломат.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что Азербайджан не является безопасной страной для граждан РФ.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Баку не получило ответа на запрос доступа к задержанным россиянам.