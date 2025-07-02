Посольство РФ в Баку не получило ответа на запрос доступа к задержанным россиянам

Посольство РФ: Азербайджан не ответил на запрос доступа к арестованным россиянам

Власти Азербайджана не ответили на ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным россиянам. Об этом сообщает посольство России в Баку в Telegram-канале.

В публикации говорится, что российское представительство в оперативном порядке отправило ноты с требованием предоставить консульский доступ к арестованным гражданам РФ.

«Ответа от азербайджанской стороны не последовало», — говорится в заявлении.

В посольстве добавили, что ситуация находится на постоянном контроле, принимаются все необходимые меры.

До этого россияне, находящиеся в Азербайджане, пожаловались на применение физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц.

По данным посольства, неизвестные лица прибывали на места проживания россиян, некоторые из них представлялись сотрудниками полиции, и требовали предоставить документы для проверки. Помимо этого, они интересовались целью пребывания россиян на территории страны.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

Ранее посольство России в Баку призвало россиян сообщать о случаях насилия.