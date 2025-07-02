В России заявили, что Азербайджан не является безопасной для россиян страной

Клишас заявил, что Азербайджан не является безопасной для россиян страной

Азербайджан на данный момент времени «не является безопасной страной для граждан России». Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», — заявил сенатор.

Так он прокомментировал сообщение посольства России об обращениях по поводу применения насилия к россиянам в Азербайджане.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

2 июля официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запросила посещение арестованных российских журналистов. Дипломат отметила, что ведомство остается на связи с посольством.

Ранее МИД России запросил посещение арестованных в Азербайджане журналистов.