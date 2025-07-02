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В МИД РФ опровергли сообщения о задержании главы «Лукойла» на Урале

Захарова назвала фейком сообщения о задержании главы «Лукойла» на Урале Гаджиева
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения в СМИ о якобы задержании главы уральского подразделения «Лукойла» Ахмеда Гаджиева. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат уточнила, что сообщения об этом она видела на азербайджанских ресурсах, а российские СМИ их подхватили.

«Насколько я понимаю, даже такого филиала у «Лукойла» нет. Не то что позиции, назначенного человека, а уж тем более всего остального... Классический фейк», — сказала Захарова на брифинге.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее Россия призвала Азербайджан принять меры по возвращению к союзничеству.

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