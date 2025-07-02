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Россия призвала Азербайджан принять меры по возвращению к союзничеству

МИД РФ призвал Азербайджан вернуться к уровню стратегического союзничества стран
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Владимир Федороенко/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Азербайджан принять меры по возвращению отношений стран к уровню стратегического союзничества. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы, конечно, призываем азербайджанскую сторону предпринять меры по возвращению к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в официальных документах. Напомню, это уровень стратегического союзничества», — сказала дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, возникающие вопросы в отношениях двух стран нужно решать в партнерском ключе по политико-дипломатическим каналам.

Отношения Баку и Москвы обострились с 27 июня после того, как в Екатеринбурге задержали этнических азербайджанцев в рамках расследования. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал передать уголовное дело в главное следственное управление СК.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делу о деятельности ОПГ — уроженцев Азербайджана с гражданством России.

МИД Азербайджана назвал действия российских правоохранителей «неприемлемым насилием» и потребовал расследовать нарушения при задержании. Министерство также заявило «решительный протест» временному поверенному в делах посольства РФ в стране Петру Волоковых.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее в МИД России рассказали о работе по урегулированию отношений Москвы и Баку.

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