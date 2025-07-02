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Германия усилила контроль над судами в Балтийском море

Германия усилила контроль над танкерами, плывущими на восток в Балтийском море
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Vytautas Kielaitis/Shutterstock/FOTODOM

Германия усилила контроль над судами, которые плывут на восток по Балтийскому морю, для борьбы с теневым флотом. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства иностранных дел страны.

Сообщается, что с 1 июля все танкеры обязаны информировать соответствующие органы о наличии страхования на случай разлива нефти. Принятые Берлином меры направлены на противодействие так называемому теневому флоту, который якобы может быть связан с РФ.

«Наша цель предельно ясна: мы усилим давление на российский теневой флот и защитим Балтийское море», — заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

Отмечается, что меры также способствуют повышению безопасности судоходства и защите окружающей среды.

17 июня в Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров, которые следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды. Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle случилось около порта Хаур-Факкан в ОАЭ. Позднее судно Front Eagle получило статус «лишено управления».

В компании — владельце одного из танкеров Frontline заявляли, что свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе, отсутствуют.

Ранее стало известно, что россияне находились на борту загоревшегося танкера в Оманском заливе.

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