Компания Frontline прокомментировала столкновение танкеров в Оманском проливе

Reuters: ЧП с танкерами в Оманском проливе не связано с внешним вмешательством

Свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе накануне, отсутствуют. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-владельца одного из танкеров Frontline.

По данным компании, инцидент будет расследован, но на данный момент свидетельства о внешнем вмешательстве отсутствуют.

17 июня сообщалось, что в Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров, которые следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды.

Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло около порта Хаур-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отмечается, что позднее судно Front Eagle получило статус «лишено управления».

До этого сообщалось, что у берегов Индии третий день не могут потушить загоревшийся контейнеровоз Wan Hai 503. По данным The Maritime Executive, несмотря на прогресс в борьбе с огнем, по-прежнему сохранялась опасность, что загорится топливо на борту. Береговая охрана Индии сообщила, что контролирует около 40% охваченной пламенем площади. Корма не затронута возгоранием.

Ранее сообщалось, что капитаном столкнувшегося у берегов Британии с танкером судна оказался россиянин.