Россияне находились на борту загоревшегося танкера в Оманском заливе

В состав экипажа танкера Adalynn, который загорелся после столкновения с другим судном в Оманском заливе, входили семь граждан России, включая капитана. Об этом сообщил ТАСС представитель генерального консульства РФ в Дубае.

По его словам, после эвакуации, которую осуществили силы Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), членов экипажа доставили в эмират Фуджейра и разместили в одной из гостиниц.

Дипломат заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. Он также отметил, что генконсульство находится в «постоянном контакте» с этими россиянами.

17 июня в Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров, которые следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды. Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle случилось около порта Хаур-Факкан в ОАЭ. Позднее судно Front Eagle получило статус «лишено управления».

В компании-владельце одного из танкеров Frontline заявляли, что свидетельства внешнего вмешательства, по причине которого могло произойти столкновение двух нефтяных танкеров в Оманском заливе, отсутствуют.

Ранее танкер и грузовое судно столкнулись у побережья Британии.