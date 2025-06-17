В Оманском заливе столкнулись два танкера

В Оманском заливе произошло столкновение двух нефтяных танкеров, которые следовали под флагами Либерии и Антигуа и Барбуды. Об этом сообщает сервис по отслеживанию передвижений судов Marinetraffic на своей странице в X.

Столкновение между перевозящими сырую нефть танкерами Adalynn и Front Eagle произошло после полуночи 16 июня по московскому времени около порта Хаур-Факкан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Отмечается, что позднее судно Front Eagle получило статус «лишено управления».

В компании Frontline, владеющей танкером Front Eagle, происшествие описали как «навигационный инцидент».

До этого сообщалось, что у берегов Индии третий день не могут потушить загоревшийся контейнеровоз Wan Hai 503. По данным The Maritime Executive, несмотря на прогресс в борьбе с огнем, по-прежнему сохранялась опасность, что загорится топливо на борту. Береговая охрана Индии сообщила, что контролирует около 40% охваченной пламенем площади. Корма не затронута возгоранием. Команде спасателей впервые удалось подняться на борт и начать подготовку к отбуксировке судна в безопасное место. Кроме того, вдали от горящего контейнеровоза обнаружили не менее 10 плавающих контейнеров.

Ранее сообщалось, что капитаном столкнувшегося у берегов Британии с танкером судна оказался россиянин.