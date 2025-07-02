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Главу азербайджанской диаспоры выпустили на свободу

E1: главу азербайджанской диаспоры Шихлинского отпустили после задержания
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Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

Главу азербайджанской диаспоры Шахина Шихлинского выпустили на свободу после задержания в Екатеринбурге. Об этом E1.RU рассказал его сын Мутвалы.

По его словам, отец проходит по делу как свидетель.

«К счастью, с ним все в порядке, жив-здоров. Он едет домой», — сказал собеседник издания.

1 июля в Екатеринбурге возле торгового центра Baku Plaza силовики задержали главу азербайджанской диаспоры, руководителя национально-культурной организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского. По данным СМИ, задержание было «жестким»: оперативники разбили окна «Гелендвагена», после чего вытащили мужчину из салона и надели на него наручники.

Один из бойцов ФСБ получил ушиб головы во время задержания Шихлинского в Екатеринбурге. По данным Telegram-канала Baza, правоохранителя сбили открытой дверью автомобиля, которым управлял Мутвалы, пытаясь скрыться от представителей силовых структур.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Ранее азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге.

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