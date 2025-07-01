СМИ утверждают, что при задержании лидера азербайджанской диаспоры пострадал боец ФСБ

Один из бойцов ФСБ получил ушиб головы во время задержания лидера азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шихлинского в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В публикации отмечается, что сотрудника ФСБ сбили открытой дверью автомобиля, которым управлял сын Шихлинского Мутвалы, пытаясь скрыться от представителей силовых структур.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге правоохранители задержали главу организации «Азербайджан-Урал» Шахина Шихлинского.

Главу диаспоры уже задерживали во время рейда, из-за которого начался кризис в отношениях России и Азербайджана, однако позже его отпустили.

30 июня шестерых участников этнической организованной преступной группы задержали по делу о заказных расправах в 2001–2011 годах. Троим суд избрал меру пресечения в виде ареста до 19 июля, еще троим продлил срок содержания. По данным следствия, группировка также контролировала сеть киосков с контрафактным табаком, а ее члены собирались в ресторанах «Баку Плаза» и «Каспий».

Ранее азербайджанская автономия отреагировала на задержания в Екатеринбурге.